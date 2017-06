Die Nidda Healthcare Holding AG, die Erwerbsgesellschaft von Bain Capital und Cinven, hat am Mittwochabend die Mindestannahmeschwelle für ihr freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien von STADA von 75 Prozent auf 67,5 Prozent herabgesetzt. Durch die Herabsenkung der Mindestannahmeschwelle verlängert sich die ursprünglich am 8. Juni 2017 auslaufende Annahmefrist um zwei Wochen und wird nun am 22. Juni 2017 enden. Wie es hieß, hatte bislang nur ein Fünftel der Anteilsinhaber die Offerte der Finanzinvestoren angenommen. Bis zum Mittwochmittag hatten Bain und Cinven auf der Webseite ihres Übernahmevehikels Nikka Healthcare noch in einem rot unterlegten Kasten betont, dass das Angebot scheitern würde, wenn die 75-Prozent-Schwelle nicht erreicht wird.

