Zürich - Die fast eineinhalb Jahrzehnte dauernde Ära steigender Wohneigentumspreise scheint beendet. In den nächsten Quartalen rechnen die Immobilienökonomen der Credit Suisse mit einer Preisstagnation. Einfamilienhäuser dürften beim Preiswachstum gegenüber Eigentumswohnungen die Nase vorn haben. Weiter zeigen die Immobilienmarktexperten der Credit Suisse auf, wie sich die Immobilienvermarktung mit Augmented und Virtual Reality derzeit neu erfindet. Was vorerst als digitale Spielerei erscheinen mag, hat längerfristig das Potenzial, die Transaktionskosten zu senken und die Risiken von Immobilienentwicklungen zu reduzieren. Mit Risiken ist auch der Nutzer von Immobilienbewertungen konfrontiert. Die Ökonomen der Credit Suisse stellen eine Methode vor, welche die möglichen Abweichungen vom Schätzwert quantifizieren kann und damit dem Investor Zusatzinformationen liefert.

Die Zeiten stetigen Preisauftriebs von Wohneigentum gehören der Vergangenheit an. Ende 2016 lagen die Preise für Wohneigentum erstmals unter den Vorjahreswerten. Ausserordentlich lange 14 Jahre hat der Preisauftrieb gedauert. Das hohe Preisniveau und die gestiegenen Finanzierungshürden haben dazu geführt, dass sich mittlerweile der Traum von den eigenen vier Wänden für immer weniger Schweizer Haushalte realisieren lässt. Deshalb ist die Nachfrage gesunken und das Preiswachstum zum Erliegen gekommen. Die Immobilienökonomen der Credit Suisse erwarten in den kommenden Quartalen in der Folge eine Stagnation der Preise von Wohneigentum. Vor dem Hintergrund happiger Preissprünge in der Vergangenheit und der ab 2010 immer lauter geäusserten Ängste vor einer erneuten Immobilienkrise ...

