Die Aktie der Deutschen Bank mit Sitz in Frankfurt, Bundesland Hessen, konnte sich am Vortag etwas erholen und mit einem Plus von 1,01% aus dem Handel gehen. Die Aktie könnte theoretisch noch bis rund 16,00 Euro ansteigen, sollte dann aber aufgrund der hohen Abwärtsdynamik wieder nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...