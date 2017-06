Mit einem guten ersten Quartal startete das österreichische Bauunternehmen in das Geschäftsjahr 2017. So stieg die Produktionsleistung gegenüber dem Vorjahreswert um 18,4 % auf 768 Mio. € an. Insbesondere die Marktposition in Deutschland konnte durch Akquisitionen und den Ausbau des Leistungsangebots weiter gestärkt werden. Die Auftragslage erreichte neuerlich ein Rekordniveau: Der Auftragsbestand wuchs um 7,3 % auf 5,52 Mrd. €. Noch deutlicher stieg der Auftragseingang, der mit 1,49 Mrd. € um 22,4 % über dem Vorjahreswert liegt - und das ohne Einmaleffekte durch Großprojekte! 2016 war bereits ein gutes Jahr. Hier stieg die Produktionsleistung auf 3,925 Mrd. €. (+ 11,4 %). Der Vorsteuergewinn kletterte um 12,3 % auf 91,1 Mio. €. Somit ist Porr klar profitabel. An diesen Zahlen sehen Sie, dass es zum einen aufwärts geht und zum anderen Porr ein Milliardenkonzern ist. Die Eigenkapitalquote liegt um 24 %. Das ist recht dünn, aber branchenüblich. Da wir 2017 mit einem weiteren Gewinnzuwachs rechnen, droht hier wenig Gefahr.br/>

