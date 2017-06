Liebe Trader,

das Wertpapier des für Scheinwerfer bekannte und führende Automobilzulieferer Hella KGaA Hueck & Co. hat sich in der letzten Wochen ganz knapp an seine Hochs aus 2015 bei 48,50 Euro herangetastet, scheiterte jedoch mit einem aktuellen Jahreshoch bei 46,90 Euro mit einem Test dieser. Zwar lässt sich insgesamt seit den Verlaufstiefs bei 27,16 Euro aus Sommer 2016 ein intakter Aufwärtstrend ausmachen, jedoch belastet kurzfristig das erst kürzlich entstandene Doppeltop um 46,90 Euro das Wertpapier, weshalb die Aktie kurzfristig noch einmal in den Konsolidierungsmodus wechseln könnte und daher hervorragende Short-Chancen bietet. Dabei kommt ein Rückläufer nicht unbedingt unerwartet, seit knapp einem Jahr befindet sich der Wert bereits in einer Aufwärtsbewegung und baut nun seinen überkauften Zustand sukzessiv abbauen.

Short-Chance:

Vom aktuellen Kursniveau aus sind direkte Rücksetzer zurück auf den gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei glatt 44,00 Euro einzuplanen, bei einem Kursrutsch unter die vorherigen Tiefs bei 43,52 Euro kann es sogar noch zu einem weiteren Abverkauf auf die markante Horizontalunterstützung bei glatt 40,00 Euro kommen und bietet daher eine günstige Short-Gelegenheit für kurzfristig orientierte Investoren. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch knapp oberhalb von 47,00 Euro bewegen, erst darüber wird ein Kursanstieg an die Hochs aus 2015 bei 48,50 Euro erwartet. Bei anhaltender Kursstärke könnte es darüber sogar in den runden Bereich von 50,00 Euro weiter aufwärts gehen. Dagegen sprechen jedoch die seit Wochen rückläufigen Signalgeber MACD und RSI. .

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order: 45,72 Euro

Kursziel: 43,52 / 40,00 Euro

Stopp: > 47,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,28 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Hella KGaA Hueck & Co., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 45,72 Euro; 09:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

