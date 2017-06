Heidelberger Druck will bis zum Jahr 2022 den Umsatz auf rund 3 Milliarden Euro und den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 250 bis 300 Millionen steigern, wie am Donnerstag in Heidelberg bekannt wurde. Die Analysten reagieren positiv auf diese Ziele:So hat die Commerzbank die Einstufung für Heidelberger Druck mit Blick auf die neuen Ziele bis 2022 auf "Buy"...

Den vollständigen Artikel lesen ...