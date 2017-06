Bad Marienberg - 36 900 Gasthörerinnen und Gasthörer besuchten im Wintersemester 2016/2017 Lehrveranstaltungen an deutschen Hochschulen, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Gegenüber dem Wintersemester 2015/2016 (34 800) stieg die Zahl der Gaststudierenden um 6%.

Den vollständigen Artikel lesen ...