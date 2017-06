Greenwich, Connecticut (ots/PRNewswire) -



Umfasst Wirkstoffforschung, CMC sowie nichtklinische Leistungen



Dr. Jonathan Goldman, CEO, Aptuit LLC, gab den Abschluss eines strategischen Lieferantenvertrags zwischen Aptuit, einem führenden Forschungspartner, und Regulus Therapeutics Inc. (Nasdaq: RGLS), einem innovativen Biopharmazieunternehmen, bekannt. Der Vertrag deckt eine breite Palette an Forschungs- und Entwicklungsdiensten zur Unterstützung der auf MicroRNAs abzielenden Programme von Regulus ab.



Dr. Goldman sagt: "Aptuit liefert hochwertige eigenständige und integrierte Lösungen in der Wirkstoff-Ziel- und der Wirkstoff-IND-Phase der Entwicklung. Unsere wissenschaftliche Erfahrung und hohen Standards in Chemie und Biologie erhöhen die Erfolgschancen. Zusätzlich verringern unsere Größe sowie unser vollintegrierter Komplettansatz Projektdauer und Kosten. Wir sind der ideale Partner für Regulus' Schwerpunkt auf microRNA. Wir sind überzeugt, dass Regulus mithilfe unserer Unterstützung in der Lage sein wird, mehr Programme in schneller Folge parallel auszuführen."



Dr. Timothy Wright, F&E-Leiter bei Regulus, fügt hinzu: "Aptuit ist allgemein anerkannt als führender Anbieter integrierter Dienste in der Wirkstoffforschung und -entwicklung. Wir freuen uns sehr, gleich mehrere Leistungsbereiche von Aptuit in Anspruch nehmen zu können, um den Fortschritt in unseren vielversprechendsten microRNA-Programmen beschleunigen, die erhofften Meilensteine erreichen und die Effizienz steigern zu können."



Dr. Goldman fügt abschließend hinzu: "Unsere Mission ist die Unterstützung bei der Erforschung und Entwicklung neuer Arzneimittel unter Anwendung höchster Qualitätsprinzipien und wissenschaftlicher Problemlösungsmethoden der Weltklasse. Aptuit ist stetig bemüht, durch eine Kultur wissenschaftlicher Bestleistungen und Innovationen der Best-in-Class-Anbieter vollintegrierter Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsdienste zu sein.



Informationen zu Aptuit



Aptuit bietet die umfassendste Palette an Dienstleistungen für die frühe und mittlere Arzneimittelentwicklungsphase in der Pharmaindustrie. Hierzu gehören Wirkstoffforschung und -entwicklung, API-Entwicklung und -Herstellung, Festkörperchemie, CMC sowie präklinische und IND-Verfahren für gute Labor-/Herstellungspraxis (GLP/GMP). Unsere Anlagen in Großbritannien, Italien und der Schweiz bieten voll integrierte Arzneimittelforschung und -entwicklung an.



Aptuit Holdings, LLC ist eine Partnerfirma von Welsh, Carson, and Anderson & Stowe, einem der weltweit führenden Investoren in außerbörsliche Unternehmensbeteiligungen (Private Equity).



Detaillierte Informationen finden Sie unter http://www.aptuit.com



Informationen zu Regulus



Regulus Therapeutics Inc. (Nasdaq: RGLS) ist ein führendes Biopharmazieunternehmen in der Erforschung und Entwicklung innovativer Arzneimittel, die auf microRNAs abzielen. Regulus stellte basierend auf seiner Erfahrung in der Oligonukleotid-Wirkstoffforschung und -entwicklung eine ausgewogene Produktpipeline von microRNA-Therapien zusammen, ergänzt durch umfassendes geistiges Eigentum, und sichert sich so seine Führungsposition im microRNA-Sektor. Regulus betreibt mehrere Programme für Erkrankungen der Nieren, Leber und des Zentralnervensystems, sowohl eigenständig als auch in Zusammenarbeit mit unseren strategischen Allianzpartnern Sanofi und AstraZeneca. Der Hauptsitz von Regulus befindet sich in La Jolla, Kalifornien.



Detaillierte Informationen finden Sie unter http://www.regulusrx.com



