Der Brexit macht Großbritannien als Arbeitsmarkt unbeliebt bei europäischen Absolventen. Britische Akademiker dagegen zieht es verstärkt ins EU-Ausland, zeigt eine Studie. Der Insel könnte ein "Brain-Drain" bevorstehen.

Die britische Premierministerin Theresa May stellt sich am heutigen Donnerstag zur Wahl. Manch eine Prognose bescheinigt ihr dabei gute Chancen auf ein stärkeres Mandat der Bevölkerung, speziell für den Austritt der Briten aus der Europäischen Union.

An anderer Stelle hat sie allerdings dadurch bereits Einbußen hinnehmen müssen: Eine Untersuchung der Mitgliederdaten des weltweit größten Karrierenetzwerkes Linkedin hat ergeben, dass der Brexit für einen Attraktivitätsverlust Großbritanniens unter europäischen Hochschul-Absolventen gesorgt hat. Gleichzeitig zieht es britische Akademiker verstärkt ins EU-Ausland.

Linkedin hat dazu die Profile von mehr als drei Millionen Absolventen in Europa ausgewertet und sich angesehen, in welchen Ländern diese nach freien Stellen gesucht haben. EU-Absolventen sehen sich dabei mit 15 Prozent fast doppelt so häufig nach Jobs im Ausland um als der weltweite Durchschnitt, der bei 8 Prozent liegt. Britische Absolventen bewegen sich innerhalb dieser Gruppe am unteren Spektrum mit 9 Prozent. Am häufigsten ...

