MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hält die Aktien von Heidelberger Druck nach Vorstellung einer neuen Konzernstrategie und gesteigerten Umsatzzielen für "massiv unterbewertet". Nach voraussichtlich geringen Gewinnsteigerungen im zur Umstrukturierung genutzten Übergangsjahr 2017/2018 erwartet Analyst Peter Rothenaicher in seiner Studie vom Donnerstag mittel- bis langfristig eine positive Entwicklung.

Der Druckmaschinenhersteller legt seinen Fokus auf Technikvorsprung, digitale Transformation und Prozessoptimierung. Bis 2022 wolle man seinen Marktanteil im Digitaldruck von 5 auf 10 Prozent erhöhen und zusätzlichen Umsatz von 200 Millionen Euro generieren. Auch bei Betriebsstoffen wolle man in ähnlichem Umfang wachsen. Ebenfalls geplant ist die Übernahme des Geschäfts mit Lacken und Drucksaal-Chemikalien von Fujifilm. Alles in allem strebt Heidelberger einen zusätzlichen Umsatz von 500 Millionen Euro bis 2022 an. Das operative Ergebnis (Ebitda) soll auf 250 bis 300 Millionen Euro anwachsen, der Nettogewinn auf 100 Millionen.

Analyst Rothenaicher blieb für einen seiner Branchenfavoriten bei der Einschätzung "Buy" mit einem Kursziel von 3,20 Euro. Am Morgen lagen Heidelberger Druck-Aktien 1,93 Prozent im Plus und damit bei 2,583 Euro. Es bleibt also im Vergleich zum aktuellen Kurs noch fast ein Viertel Luft nach oben.

Mit der Einstufung "Buy" traut die Baader Bank der Aktie je nach Risikokategorie eine Gesamtrendite (berechnet aus Kursanstieg und Dividende) von mehr als 10 Prozent beziehungsweise mehr als 15 Prozent für die kommenden 12 Monate zu./hoskate/ag/fbr

Analysierendes Institut Baader Bank.

ISIN DE0007314007

AXC0087 2017-06-08/10:09