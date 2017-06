Graz (ots) - Die renommierte mazedonische Supermarktkette Vero ist bereits seit einiger Zeit Cashback Card-Partner der internationalen Shopping Community Lyoness. Dank dieser Kooperation genießen Lyoness Mitglieder attraktive Shoppingvorteile in allen Vero-Supermärkten in Mazedonien.



Lyoness Mitglieder können die Cashback Card in allen elf Vero-Supermärkten in Mazedonien nutzen. "Vero bietet eine große Auswahl an verschiedensten Produkten. Hohe Qualität, bestes Service und Top-Preise stehen dabei im Vordergrund. Für uns als Shopping Community haben starke Partner wie Vero natürlich eine enorme strategische Bedeutung. Wir können dadurch unseren Mitgliedern ein noch größeres Angebot an Dingen des täglichen Bedarfs zur Verfügung stellen", zeigt sich Radovan Vitosevic, Geschäftsführer von Lyoness Mazedonien, sehr erfreut über die erfolgreiche Kooperation.



Im Zuge dieser Partnerschaft genießen Besitzer der Lyoness Cashback Card in allen Vero-Supermärkten exklusive Preisvorteile: Bei jedem Einkauf erhalten sie 1% Cashback und einen Shopping Point.



Zwtl.: Über Vero



Seit mittlerweile 20 Jahren betreibt Vero moderne Supermärkte in ganz Mazedonien. Vero ist einer der Pioniere in diesem Bereich und darf sich heute über 55.000 treue Kunden freuen. Das Unternehmen verfügt über elf Supermärkte, sieben allein in Skopje, und beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter. Vero bietet eine große Auswahl an verschiedensten Produkten zu attraktiven Preisen. Ganz nach dem Unternehmensleitsatz "Alles an einem Ort" reicht die Palette von Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichen Bedarfs bis hin zu Spielzeug. Mehr auf [www.vero.com.mk] (http://www.vero.com.mk).



Zwtl.: Über Lyoness



Die Lyoness Unternehmensgruppe teilt ihre Tätigkeit auf mehrere Geschäftsbereiche auf. Eine Zielgruppe von Lyoness sind Konsumenten, die beim Einkaufen mit der Cashback Card und beim Online Shopping weltweit Geld sparen möchten (Cashback und Shopping Points). Mit den Cashback Solutions werden alle Unternehmen angesprochen, die ein branchen- und länderübergreifendes Kundenbindungsprogramm nutzen möchten. Lyconet richtet sich an selbstständige Unternehmer, die eine eigene Shopping Community aufbauen möchten. Lyoness ist derzeit in 47 Märkten auf allen Kontinenten vertreten. 7 Millionen Mitglieder nutzen bei rund 75.000 Partnerunternehmen weltweit die Lyoness Vorteile. Mehr auf [www.lyoness.com] (http://www.lyoness.com).



