Nach einer Schlappe für Bundesregierung in Sachen Brennelementesteuer und einer milliardenschweren Rückzahlung an die Stromkonzerne schraubt sich das Wertpapier des Energieversorgers E.ON weiter empor und steigt auf frische Jahreshochs an - doch wo trifft die Aktie auch erste würden?

Betreiber von Kernkraftwerken wurden in der Zeit zwischen 2011 und 2016 zu einer Abgabe der sogenannten Brennelementesteuer verpflichtet, am Mittwoch hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die Unrechtmäßigkeit dieses Gesetzes festgestellt - E.ON und andere Versorger sprangen daraufhin deutlich ins Plus und setzen ihre Rally heute weiter fort. Dabei ist der Kurs der E.ON-Aktie seit der Analyse vom 09. Mai 2017: "E.ON: Ausblick drückt Aktie an Dax-Spitze" bereits ein gutes Stück weit gelaufen und konnte sich über die markante Hürde von 7,80 Euro aus Anfang 2016 hinwegsetzen. Auch gelang es dank der dynamischen Kurszuwächse aus den vergangenen Handelstagen das 38,2 % Fibonacci-Retracement um 08,29 Euro zu überwinden und sich hierdurch weiteres Kurspotential zu sichern. Charttechnisch ...

