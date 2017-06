BERLIN (dpa-AFX) - Wotan Wilke Möhring ist in der Regel als "Tatort"-Ermittler Thorsten Falke im Ersten auf der Seite des Guten. Am Mittwochabend drehte er einmal den Spieß um und geriet im ZDF-Krimi "Am Ruder" als klammer Fitnessstudiobetreiber mit dem Gesetz in Konflikt. 4,59 Millionen Zuschauer interessierten sich ab 20.15 Uhr für den Film. Der Marktanteil betrug 16,0 Prozent. Zeitgleich musste sich die ARD-Komödie "Neu in unserer Familie" mit Benno Fürmann mit 3,0 Millionen Zuschauern (10,4 Prozent) begnügen./cr/DP/fbr

