Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit angezogener Handbremse in den regulären Handel gestartet. Die Anleger hätten am Berichtstag das Trio Donald Trump, Theresa May und Mario Draghi im Fokus, hiess es mit Blick auf die abwartende Haltung der Anleger. Den Anfang macht am Nachmittag EZB-Chef Draghi und die Frage, ob die Währungshüter heute erste vorsichtige Signale in Richtung Ende der ultralockeren Geldpolitik aussenden werden.

Die Anhörung des jüngst entlassenen früheren FBI-Chefs James Comey sind von daher von Belang, dass ein Stolpern Trumps in der Russland-Affäre die Wachstumsfantasien der Anleger, ausgelöst von einer Steuerreform und Infrastrukturinvestitionen, verblassen liesse. Die innenpolitisch stark unter Druck stehende britische Premierministerin May will sich heute schliesslich ein starkes Mandat für die bevorstehenden Brexit-Verhandlungen sichern. Mit einem Ergebnis wird allerdings erst in der Nacht zum Freitag gerechnet.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 09.30 Uhr 0,01% höher bei 8'877,31 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, steigt um 0,08% auf 1'402,80 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,03% auf 10'126,63 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren ...

