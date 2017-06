Gründer und Großaktionär Kinnevig verkaufte in den vergangenen zwei Tagen seine Restposition von 6,6 % an ROCKET INTERNET. Lapidarer Kommentar: Gewusst wie. ROCKET versucht noch in diesem Monat den Börsengang einer Tochter im Sektor Lieferservice mit angeblichen Marktwerten von 4 Mrd. € oder rd. dem Zehnfachen des Umsatzes. Wie dies läuft, wird ebenfalls spannend, aber ausgerechnet ein Kernaktionär macht vorher Kasse. Na dann! br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.

