Zum 18. Mal hintereinander wird auch dieses Jahr ein Mittagessen mit dem CEO von Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2), Warren Buffett, bei dem Event versteigert. Die Auktion ging am Sonntag, den 4. Juni, live auf Ebay und wird am Freitag, den 9. Juni, um 7:30 Uhr PST beendet. Zu diesem Zeitpunkt kann der glückliche Gewinner bis zu sieben seiner engsten Freunde zu einem Mittagessen in New York mit Warren Buffett mitbringen.



Der Haken? Die Gebote für das jährliche Essen mit Warren Buffett können hoch werden. Ziemlich hoch.

Buffetts jährliche Auktion

Die jährliche Buffett-Auktion wird abgehalten, um GLIDE, einer Wohltätigkeitsorganisation aus San Francisco zu helfen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...