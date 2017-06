BERLIN/ESSEN (Dow Jones)--Der Chef des Energieversorgers Uniper, Klaus Schäfer, hat auf der Hauptversammlung die Ziele für Gewinn und Dividendenzahlung bestätigt. "Für das Geschäftsjahr 2017 erwarten wir - wie bisher kommuniziert - ein bereinigtes operatives Ergebnis im Bereich von 0,9 bis 1,2 Milliarden Euro", sagte Schäfer vor den Aktionären in Essen.

Bei der Dividende hält das Unternehmen daran fest, den Anteilseignern 15 Prozent mehr zu zahlen als für das vergangene Jahr. Für 2016 erhalten die Aktionäre 55 Cent je Anteilsschein.

Hinter Uniper verbirgt sich das alte Kraftwerks- und Energiehandelsgeschäft des Stromkonzerns Eon. Im vergangenen Jahr spalteten die Essener ihr früheres Kerngeschäft und brachten es an die Börse. Eon hält noch knapp 47 Prozent an seiner Tochter. Jüngst hatten Gerüchte die Runde gemacht, der finnische Konkurrent Fortum wolle zunächst den verbliebenen Eon-Anteil übernehmen und später Uniper komplett kaufen. In seiner Rede ging Schäfer zunächst nicht auf die Übernahmespekulation ein. In der Vergangenheit hatte er aber betont, dass Uniper ein eigenständiges Unternehmen bleiben wolle.

