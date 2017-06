Frankfurt - Im Schatten der heute stattfindenden EZB-Sitzung und der britischen Parlamentswahl wagt sich das irische Schatzamt an den Kapitalmarkt, berichten die Analysten der Helaba.Probleme dürften sich gleichwohl nicht ergeben, denn Irland sei ein vergleichsweise seltener Gast am Primärmarkt und stehe dank seiner wirkungsvollen Reform- und Sparmaßnahmen in der Gunst der Investoren. Zudem betrage das heutige Aufstockungsvolumen lediglich 1 Mrd. EUR. Die letzten drei Auktionen hätten jeweils Zielwerte von 1,25 Mrd. EUR aufgewiesen.

