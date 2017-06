Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Dortmund (pts014/08.06.2017/10:15) - Nahezu unendliche Möglichkeiten bietet die deutsche Hochschullandschaft Abiturienten, die sich für ein wirtschaftswissenschaftliches Studium interessieren. Orientierung im BWL-Dschungel gibt der Workshop "Management erleben" der International School of Management (ISM). Neben Probevorlesungen und Gesprächen mit Studierenden geht es in dem Workshop vor allem darum, individuelle Kompetenzen, Interessen und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler zu entdecken. Einen Tag lang informieren sich die angehenden Studierenden beim Workshop "Management erleben" darüber, welche Management-Studiengänge es gibt und welche beruflichen Perspektiven ein BWL-Studium bietet. Zudem setzen sie sich in verschiedenen Übungen mit ihren Stärken, Interessen und Berufswünschen auseinander, um den für sie passenden Studiengang zu finden. In verschiedenen Probevorlesungen von Wirtschaftspsychologie bis Marketing haben die Teilnehmer die Möglichkeit, in den Studienalltag der ISM hinein zu schnuppern. Studienberater und aktuelle Studierende stehen ihnen den ganzen Tag über mit Rat und Tat zur Seite. Komplettiert wird die Veranstaltung durch Informationen zum Aufnahmeverfahren und dem Studienablauf. Die nächsten Termine im Überblick: - ISM Frankfurt/Main (Mörfelder Landstraße): 6. Juli 2017 - ISM Dortmund (Otto-Hahn-Straße 19): 20. Juli 2017 - ISM München (Karlstraße 35): 20. Juli 2017 - ISM Hamburg (Brooktorkai 22): 20. Juli 2017 - ISM Köln (Im MediaPark 5c): 20. Juli 2017 - ISM Stuttgart (Olgastraße 86): 27. Juli 2017 Um Anmeldung unter http://www.workshop-management.ism.de wird gebeten. Die Teilnehme ist kostenlos und unverbindlich. Hintergrund: Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle. Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sich durch Internationalität und Praxisorientierung aus. Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemester und -module an einer der über 175 Partneruniversitäten der ISM. (Ende) Aussender: ISM International School of Management Ansprechpartner: Daniel Lichtenstein Tel.: +49 231-975139-31 E-Mail: presse@ism.de Website: www.ism.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170608014

June 08, 2017 04:15 ET (08:15 GMT)