David Cates ist als Präsident und CEO von Denison Mines (WKN: A0LFYS) sowie CEO der Beteiligungsgesellschaft Uranium Participation ein Fachmann für alle Fragen rund um das gelbe Gestein. Angesichts des niedrigen Weltmarktpreises für Uran hat sich Cates kürzlich gegenüber nordamerikanischen Medien in einem Interview geäußert. Demnach blickt der Uran-Experte dem derzeitigen Weltmarktpreis entspannt entgegen. Zwar sei das aktuelle Niveau sehr niedrig, doch hätte der dramatische Anstieg der Preise zu Anfang des Jahres gezeigt, dass der Markt für Uran sehr eng sei. Im Januar und Februar sorgten Produktionskürzungen von Kazatomprom für Nervosität am Markt. Zwar habe der Uranpreis inzwischen wieder nachgegeben, doch spreche dies aus Sicht von Cates dafür, dass bereits kleine Veränderungen am Uranmarkt dafür sorgen...

