Das nächste Modell Y wird ein TESLA SUV und dürfte 2019 vom Band laufen. Nicht aufregend, aber: TESLA bleibt ein Winzling, aber an ihm messen sich nun einmal die Einschätzungen des Elektro-Autos rd. um die Welt. TESLA gestern knapp 360 $ mit neuem Rekord und wir bleiben dabei. br/>

In New York werden die ersten Analysen zur Fusion LINDE/PRAXAIR herumgereicht. Wir hatten es Ihnen bereits avisiert. Die Amerikaner sehen nun LINDE als Ganzes und bewerten mithin die künftige Nr. eins am Weltmarkt für Industriegase nach amerikanischen und nicht deutschen Modellen und Mustern.br/>

Demnächst gibt es eine weitere Neueinschätzung von BAYER, wenn die Fusion mit MONSANTO endgültig und rechtlich bindend fest steht. Wie dies aus amerikanischer Sicht und wahrscheinlich auch amerikanischer Politik zu beurteilen ist, werden wir in der kommende Woche in der "Actien-Börse" beschreiben. Für deutsche Ohren völlig neu. br/>

