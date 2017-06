Liebe Trader,

Im September 2015 markierte das Wertpapier von RWE bei 9,12 Euro innerhalb des seit 2008 bestehenden Abwärtstrendkanals seine finalen Tiefs und drehte anschließend wieder zur Oberseite ab. Bis Mitte 2016 konnte bereits ein vorläufiges Hoch von 16,49 Euro aufgestellt und ein Aufwärtstrend etabliert werden - Nach einem zwischengeschalteten Rücksetzer zurück auf den Trend seit September 2014, sowie einem Kursniveau von 11,01 Euro stellte sich eine erneute Kaufwelle ein und katapultierte das Papier wie bereits in der Analyse vom 19. Mai 2017: "RWE St. - Aktie stark, wohin geht jetzt die Reise?" favorisiert wurde bis zum genannten Kurszielbereich von rund 20,00 Euro in dieser Handelswoche aufwärts. Damit traf die Aktie von RWE zeitgleich auf die 200-Wochen Durchschnittslinie, sowie den übergeordneten Abwärtstrend bestehend seit 2008 und könnte nun in eine kurzfristige Konsolidierungsphase übergehen. Außerdem begrenzt noch ein Horizontalwiderstand um 21,22 Euro weitere Zugewinne bei dem Wert, was tendenziell kurzfristige Short-Chancen eröffnet.

Short-Chance:

Die Stärke der Käufer scheint in den Wertpapieren von RWE kurzfristig an seine Grenzen gestoßen zu sein, was vom aktuellen Widerstandsniveau um 20,00 Euro nun zu einer kurzfristigen Konsolidierungsbewegung zurück auf 17,60 Euro führen könnte. Darunter wäre sogar ein Rücklauf auf die Vorhochs aus Mitte 2016 bei 16,49 Euro vorstellbar und kann über entsprechende Short-Vehikel nachgehandelt werden. Ein nachhaltiger Ausbruch über den seit 2008 bestehenden Abwärtstrend dürfte nämlich nicht gerade leicht von der Hand gehen, bevor in irgendeiner Weise eine Konsolidierung abgespielt wurde. Geht es unerwartet direkt über das Niveau von mindestens 21,66 Euro weiter rauf, so sind dynamische Zugewinne bis in den Bereich von zunächst 25,54 Euro denkbar.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order: 19,58 Euro

Kursziel: 17,60 / 16,49 Euro

Stopp: > 20,12 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,54 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



RWE AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 19,58 Euro; 10:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

