Würzburg (pts016/08.06.2017/10:30) - Kontinuierliche Weiterbildung ist eines der Schlüsselelemente für den beruflichen Erfolg. Dies trifft in Zeiten der Digitalisierung gerade für Kommunikatoren und Marketer zu, deren berufliche Anforderungen sich stetig wandeln. Das Fachmedienhaus Vogel Business Media bietet in 2017 deshalb ein umfangreiches Weiterbildungsprogramm an, das die vielfältigen Aspekte und Trends der B2B-Kommunikation abdeckt. Zu den Themen zählen u.a.: * Erfolgreiche PR im B2B-Umfeld * Grafikdesign - Layout, Schrift und Bild im Marketing * Corporate Language * Erfolgreiche Online-Texte konzipieren, schreiben, optimieren * Professionelles Messe- und Eventmanagement * Präsenz in Körper und Stimme Die Seminare sind praxisnah und speziell auf Fach- und Führungskräfte zugeschnitten. Alle Referenten sind in ihrem jeweiligen Fachgebiet Experten mit großer Praxisnähe und langjähriger Erfahrung. "Das Besondere sind zweifelsohne unsere Referenten! Sie schaffen direkt in den Seminaren den Transfer des neuen Wissens in die Praxis - das schätzen unsere Teilnehmer sehr", so Leonie Roelle, Senior Projektleiterin: "Zudem profitieren die Teilnehmer von den jahrelangen Erfahrungen der Referenten in ihrem Bereich - zu fast jeder Frage haben die Referenten ein Praxisbeispiel anzubieten." Das gesamte Seminarprogramm zur B2B-Kommunikation sowie detaillierte Informationen zu Referenten und Terminen finden Sie hier: http://www.b2bseminare.de/l/cc Vogel Business Media http://www.vogel.de ist Deutschlands großes Fachmedienhaus mit 100+ Fachzeit¬schriften, 100+ Webportalen, 100+ Business-Events sowie zahlreichen mobilen Angeboten und internationalen Aktivitäten. Hauptsitz ist Würzburg. Die Print- und Digital-Medien bedienen rund 20 Branchen in den Wirtschaftsfeldern Industrie, Automobil, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern und B2B-Kommunikation. Weitere Angebote reichen von Messedienstleistungen über Kommunikationsservices, Kontaktexperten und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights. Das Unternehmen feierte 2016 seinen 125. Geburtstag. Diese Pressemitteilung finden Sie auch unter http://www.vogel.de . Belegexemplar/Link erbeten. (Ende) Aussender: Vogel Business Media GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Gunther Schunk Tel.: +49(0)931/418-2590 E-Mail: gunther.schunk@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170608016

