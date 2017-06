FMW-Redaktion

Die Bullen, also die Optimisten, haben im Vergleich zur Vorwoche ein kleines Comeback erlebt - und das, obwohl sich beim Dax kaum etwas verändert hat in den letzten Tagen. Auffallend ist dabei, dass bei den Profis, die noch in der letzten Woche sehr skeptisch waren, wieder etwas mehr Zuversicht herrscht - allerdings nur deshalb, weil die zuvor an die Seitenlinie Gewechselten (das Lager der Neutralen war so stark gefüllt wie seit März 2016 nicht mehr) wieder zurück kehrten. Nun sind bei den Profis immerhin 30% wieder bullisch (+6% zur Vorwoche), wobei der Zuwachs sich komplett aus Abflüssen der Neutralen speist (-6% auf 33%), während die Bären unverändert bei 43% bleiben.

Bei den Privatanlegern gewinnen die Bullen mit +1% auf nun 35% etwas weniger, auch die Bären legen zu (+2% auf nun 47%), während die ...

