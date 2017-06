Baierbrunn (ots) - Lippen brauchen im Sommer extra Sonnenschutz. Nicht nur, weil die Haut dort dünn ist. "Im Sommer klagen besonders viele Menschen über Herpes", erläutert Stefan Topp, Apotheken-Inhaber in Westerland, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Viel UV-Licht schwächt unser Immunsystem, Herpesviren haben freie Bahn. Wer auch im Urlaub auf ausgewogene Ernährung achtet, Freizeitstress vermeidet und Lippen-Schutzstifte mit extra hohem Lichtschutzfaktor verwendet, kann den lästigen Bläschen vielleicht vorbeugen.



