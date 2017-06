Hamburg (ots) - Um Waldemar Hartmann war es in letzter Zeit ein wenig still geworden. Jetzt denkt der Kult-Sportmoderator an eine Rückkehr ins Fernsehen. "Man soll ja nie ,nie' sagen. Ich bin da derzeit in guten Gesprächen mit zwei Sendern", verriet "Waldi" der Fernsehzeitschrift auf einen Blick. "Beim Schach würde man sagen, ich bin in einer Hängepartie. Da ist auch eine ziemlich verrückte Nummer dabei. Wäre mal was ganz anderes. Also, schau'n mer mal."



Auch für den Sommer hat der 69-Jährige, der mit seiner Frau Petra seit eineinhalb Jahren in Berlin lebt, schon Pläne: "Ich möchte jetzt den Motorbootführerschein für Binnenschifffahrt machen und mit meiner Frau gemütlich die Wasserwege Berlins entdecken", so der gebürtige Nürnberger zu auf einen Blick.



