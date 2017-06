Nicht nur klassische Verfechter einer straffen Geldpolitik wie Bundesbank-Präsident Jens Weidmann plädieren für einen baldigen Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik. Doch welche Signale sendet EZB-Präsident Mario Draghi?

Viele Sparer sehnen ein schnelles Ende der lockeren Geldpolitik in der Euro-Zone herbei. Mario Draghi könnte hierfür am heutigen Donnerstag ein Signal setzen. Nach der Ratssitzung in der estnischen Hauptstadt Tallin allerdings dürfte der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) allenfalls leise Andeutungen einer geldpolitischen Wende machen.

Viele Ökonomen erwarten, dass die Notenbank ihre Kommunikation vorsichtig anpasst. Dies gilt als wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zum Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik. Konkrete Ankündigungen zum Abschmelzen der billionenschweren Anleihenkäufe der Notenbank werden allerdings noch nicht erwartet. Auch an den Leitzinsen, die auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent liegen, dürfte nicht gerüttelt werden.

"Letztlich steuert die EZB unserer Einschätzung nach in Trippelschritten in Richtung einer Abkehr von der gegenwärtigen ultra-expansiven Geldpolitik", sagt Zinsstratege Christian Reicherter von der DZ Bank.

Chefvolkswirt Holger Schmieding von der Berenberg Bank geht davon aus, dass sich die Notenbank zuversichtlicher zur Konjunktur äußern wird: "Ich erwarte, dass die EZB bei der Risikobilanz angesichts der jüngsten Konjunkturentwicklung auf neutral schalten wird." Bisher betont die EZB die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...