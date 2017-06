BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 07-Jun-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 07/06/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 3300188.822 218.5410782 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 07/06/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 6411771.45 17.01448206 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 07/06/2017 IE00B7SD4R47 75026 EUR 16917154.8 225.4838963 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 07/06/2017 IE00B8JF9153 857645 EUR 6624059.408 7.7235446 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 07/06/2017 IE00B878KX55 35326 EUR 9346178.925 264.5694085 Daily ETP



Boost ShortDAX 07/06/2017 IE00B8GKPP93 670444 EUR 4813785.238 7.179996 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 07/06/2017 IE00B7Y34M31 26150 USD 11908505.84 455.3921926 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 07/06/2017 IE00B8K7KM88 2316390 USD 20778760.47 8.9703204 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 07/06/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 7583823.416 810.4973192 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 07/06/2017 IE00B8VZVH32 3774767 USD 16077852.63 4.2592967 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 07/06/2017 IE00B7ZQC614 277329114 USD 158716505.8 0.5723038 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 07/06/2017 IE00B7SX5Y86 128183 USD 14033938.5 109.4836172 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 07/06/2017 IE00B8HGT870 563348 USD 13944568.31 24.7530271 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 07/06/2017 IE00B6X4BP29 20481 USD 2205922.133 107.7057826 Daily ETP



Boost Copper 3x 07/06/2017 IE00B8JVMZ80 450080 USD 6707818.409 14.9036136 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 07/06/2017 IE00B8KD3F05 14997 USD 1667631.129 111.1976481 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 07/06/2017 IE00B8VC8061 113270576 USD 48234417.15 0.4258336 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 07/06/2017 IE00B76BRD76 401882 USD 13168636.85 32.7674214 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 07/06/2017 IE00B7XD2195 4161197 USD 18112719.32 4.3527666 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 07/06/2017 IE00B8JG1787 23215 USD 2182606.949 94.0170988 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 07/06/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2347283.292 41.78147546 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 07/06/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2002069.018 66.95883002 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 07/06/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 490241.3985 158.2955759 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 07/06/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 12840941.11 55.52071114 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 07/06/2017 IE00B94QKJ52 3186 GBP 660107.0675 207.1899145 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 07/06/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 287388206.6 5580.353527 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 07/06/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 138402003.3 16282.58862 Daily ETP



Boost Palladium 07/06/2017 IE00B94QLR02 13585 USD 819724.4237 60.3404066 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 07/06/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 733874.4406 98.2297471 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 07/06/2017 IE00B94QL251 7263 USD 875898.1979 120.5973011 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 07/06/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 310855.6039 5.5558543 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 07/06/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 118512.9203 69.7134825 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 07/06/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 637697.6232 86.2452831 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 07/06/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 515196.1912 86.4858471 Daily ETP



Boost Silver 2x 07/06/2017 IE00B94QL921 7515 USD 435757.0518 57.9849703 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 07/06/2017 IE00B94QL699 14638 USD 747426.5398 51.0607009 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 07/06/2017 IE00B873CW36 1949705 EUR 25725200.52 13.1944066 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 07/06/2017 IE00B8NB3063 523849 EUR 39160894.77 74.7560743 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 07/06/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1432775.593 112.1107663 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 07/06/2017 IE00BKS8QM96 232001 EUR 13977592.28 60.2479829 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 07/06/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 971614.7919 133.0979167 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 07/06/2017 IE00BKS8QN04 1071559 EUR 61503574.98 57.3963496 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 07/06/2017 IE00BKT09479 821 GBP 122885.6352 149.6779966 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 07/06/2017 IE00BKS8QQ35 176638 GBP 8513815.28 48.19922825 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 07/06/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1924156.194 109.9517825 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 07/06/2017 IE00BKS8QT65 125650 USD 9626677.954 76.6150255 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 07/06/2017 IE00BLS09N40 414427 EUR 15284934.16 36.8820906 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 07/06/2017 IE00BLS09P63 425516 EUR 8502188.815 19.980891 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 07/06/2017 IE00BLNMQS92 25292 EUR 3262788.706 129.0047725 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 07/06/2017 IE00BLNMQT00 45065 EUR 1662012.959 36.8803497 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 07/06/2017 IE00BVFZGC04 203808 USD 2984680.747 14.6445711 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 07/06/2017 IE00BVFZGF35 8877 USD 1019717.931 114.8719084 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 07/06/2017 IE00BVFZGG42 46385 USD 1085638.457 23.4049468 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 07/06/2017 IE00BVFZGH58 12810 USD 1167654.782 91.1518175 Short Daily ETP



Boost Brent 07/06/2017 IE00BVFZGD11 345613 USD 5427322.859 15.7034685 Oil ETC



Boost Gold 07/06/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2942353.159 26.5392463 ETC



Boost Natural Gas 07/06/2017 IE00BVFZGL94 49466 USD 1234916.993 24.9649657 ETC



Boost BTP 10Y 5x 07/06/2017 IE00BYNXNS22 77650 EUR 4716856.433 60.7450925 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 07/06/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3025165.446 50.6931672 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 07/06/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1452952.391 75.4623658 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 07/06/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 134097.4107 87.4738491 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 07/06/2017 IE00BYNXPM00 49462 EUR 4053366.364 81.9490996 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 07/06/2017 IE00BYTYHS72 330299 USD 6813891.462 20.6294644 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 07/06/2017 IE00BYTYHR65 60057 USD 2709401.156 45.1138278 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 07/06/2017 IE00BYTYHN28 25306 USD 4532783.572 179.1189272 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 07/06/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 405423.5526 36.8566866 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 07/06/2017 IE00BYTYHQ58 8759523 USD 6935038.744 0.7917142 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 07/06/2017 IE00BYMB4Q22 159223 EUR 21785129.63 136.8214996 ETP



