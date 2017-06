Zürich - Dell Technologies hat unternehmensweit ein einfaches und flexibles Nutzungsmodell vorgestellt. Damit können Unternehmen Technologien und Lösungen beschaffen, ohne grosse Vorab-Investitionen tätigen zu müssen. Das hilft ihnen, sehr schnell auf technologische Veränderungen zu reagieren. Dell Technologies stellt dabei ein breites Portfolio an Produkten, Dienstleistungen und Support zur Verfügung, sowie die Zahlungslösungen von Dell Financial Services (DFS).

Egal, ob Anwender zum ersten Mal eine hyperkonvergente Infrastrukturlösung implementieren, die Anschaffung neuer PCs planen oder ein gesamtes Rechenzentrum modernisieren: Dell Technologies hat dafür ein massgeschneidertes Nutzungsmodell. Es verleiht Unternehmen mehr Flexibilität in ihrer IT-Planung und -Strategie: Sie können die Kapazitäten besser skalieren, beispielsweise schnell auf unvorhergesehene Nachfragespitzen reagieren, oder neue Technologien inkrementell ohne grossen Kapitaleinsatz einführen.

DFS Flex on Demand

Flex on Demand ist für Dell-EMC-Speicherlösungen verfügbar: Anwender müssen dabei nur für die benötigte Speicherkapazität bezahlen, so dass Kosten für schon vorhandene, aber nicht genutzte Kapazitäten reduziert werden. Vor allem aber erlaubt Flex on Demand einen sofortigen Zugriff auf zusätzliche Kapazitäten, falls ein Unternehmen überraschende Lastspitzen ausgleichen muss. DFS bietet flexible Zahlungsmodalitäten, so dass Anwender nur das bezahlen, was sie tatsächlich verbrauchen.

DFS Cloud Flex for HCI

Auch für die hyperkonvergente Produktfamilie von Dell EMC, einschliesslich Cloud Flex for HCI, können Anwender ein Cloud-ähnliches Verbrauchsmodell nutzen. Es bietet einfache monatliche Zahlungen, automatische Preissenkungen im Zeitverlauf und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...