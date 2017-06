Es sind wieder einmal spannende Tage. Die EZB-Sitzung, die Wahl in Großbritannien und die Anhörung des früheren FBI-Chefs James Comey könnten für Bewegung sorgen. Laut Petra von Kerssenbrock von der Commerzbank hat der DAX damit einiges zu verarbeiten. Grundsätzlich bleibt die Expertin bullish für den deutschen Aktienmarkt. "Aus übergeordneter Sicht muss man sagen gibt es kaum eine Alternative zu einem Investment in Aktien und da ist der DAX sicher eine gute Möglichkeit", so Petra von Kerssenbrock. Die Expertin analysiert den Deutschen Leitindex kurz-, mittel- und langfristig unter charttechnischen Gesichtspunkten. Außerdem erklärt sie, auf welche Kursmarken es jetzt ankommt.