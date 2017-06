Zürich (ots) -



- Neue Roland Berger-Studie analysiert 250 InsureTechs weltweit

und erläutert die wichtigsten strategischen Fragenstellungen rund

um die Digitalisierung

- Globale Investitionen in InsureTech Start-ups sind in den letzten

fünf Jahren kontinuierlich angestiegen. Im 2016 waren es rund 600

Mio. USD, Tendenz weiter steigend.

- Die Analyse zeigt, dass Start-ups aus den Bereichen Artificial

Intelligence, Sensorik und Data Analytics das höchste Potenzial

haben, das traditionelle Versicherungsgeschäft grundlegend zu

verändern

- Um die eigene Marktposition zu stärken, müssen Schweizer

Versicherungen die Digitalisierung weiter vorantreiben. InsureTechs

sollten dabei als Chance betrachtet werden. Sie können wertvolle

Vorbilder, Kooperationspartner oder Akquisitionsziele darstellen.



Droht den etablierten Versicherern das Aus durch innovative und

agile InsureTechs? Welche Geschäftsmodelle besetzen diese schon

erfolgreich, welche stehen kurz vor der Marktreife und welche haben

das grösste Potenzial, die Branche massgeblich zu verändern? Diese

und andere Fragen rund um die Digitalisierung im Versicherungsbereich

beantwortet die neue Roland Berger-Studie «Kopieren, kooperieren oder

kaufen? - InsureTechs und die Digitalisierung der

Versicherungsbranche» detailliert. Roland Berger hat weltweit 250

InsureTechs untersucht, Workshops mit Branchenvertretern aus der

Kranken-, Lebens und Nichtlebensversicherung durchgeführt sowie die

Start-up-Szene der InsureTechs umfassend analysiert.



Versicherungsbranche im Umbruch



«Das Aufkommen von Start-ups ist immer ein wichtiges Indiz dafür,

dass die Wertschöpfungskette einer Branche vor massiven Veränderungen

steht. Im 2016 sind global über 600 Mio. USD in InsureTech Start-ups

investiert worden, Tendenz weiter steigend», sagt Urs Arbter, Partner

und Versicherungsexperte bei Roland Berger in Zurich. Innovative

InsureTechs agieren um dieselben Themen wie die Versicherungen,

zeigen relevante Entwicklungsmöglichkeiten für etablierte

Geschäftsmodelle auf und liefern Vorlagen für neue Ideen.

«InsureTechs geniessen zudem den Vorteil, weitgehend unbelastet von

Traditionen und Strukturen zu handeln. Ausserdem verfügen sie über

eine digitale DNA», bestätigt Urs Arbter. Die Analyse der 250

InsureTechs zeigt deutlich, dass gerade Start-ups aus den Bereichen

Artificial Intelligence, Sensorik und Data Analytics das grösste

Potential haben, die Versicherungslandschaft massgeblich zu

verändern.



InsureTechs als Sparringpartner



Laut Studie ist jetzt der Zeitpunkt für Versicherungen gekommen,

eine auf ihre Gesellschaft zugeschnittene Digitalisierungsstrategie

zu entwickeln und umzusetzen. «Auch Schweizer Versicherungen müssen

die Digitalisierung weiter voranzutreiben. Aus unserer Sicht bieten

gerade FinTechs für die Schweizer Versicherungswirtschaft ein hohes

Potential. Aktuell werden bei uns diese Start-ups ausschliesslich

als Bedrohung empfunden», führt Urs Arbter aus. «Aus unserer Sicht,

können sie aber wertvolle Vorbilder, Kooperationspartner oder

Akquisitionsziele sein», ergänzt Arbter.



Gemäss den Roland Berger-Experten erlauben gerade Kooperationen

beiden Seiten, die Vorteile optimal auszuschöpfen. Besteht auf

InsureTech-Seite keine Kooperationsbereitschaft, können Technologien

und Fähigkeiten immer noch gekauft werden. In einem solchen Fall muss

sich das Management der Versicherung allerdings darüber im Klaren

sein, dass eine schnelle Integration kontraproduktiv sein kann.

Selbst die ausgefeilteste Digitalstrategie wird am Markt nicht

bestehen, wenn die betroffene Organisation nicht auf den damit

verbundenen (Kultur-) Wandel vorbereitet ist. «Das Unternehmen

braucht digitale Kompetenzen, welche in die Aufbauorganisation

eingebettet und im kulturellen Mindset akzeptiert sind», fügt Arbter

an.



Digitale Stossrichtungen: Vier mögliche Wege zum Ziel



Die Experten zeigen detailliert auf, wie etablierte Versicherungen

ihre Wettbewerbsfähigkeit unter Rückgriff auf traditionelle Stärken,

neue Geschäftsmodelle oder eine Kombination davon in Zukunft

sicherstellen können. Zur Optimierung des bestehenden Geschäftsmodels

kann die Versicherungsgesellschaft in eine höhere Prozesseffizienz

oder in die Steigerung der Customer Experience investieren. Bei der

Entwicklung neuer Geschäftsmodelle stehen die intelligente Nutzung

von Daten - Smart Analytics - oder das besetzen digitaler Ökosysteme

zur Auswahl. «Wie viele und welche Digitalisierungsstrategien

gestartet werden, hängt vor allem von der Grösse und dem

Tätigkeitsgebiet des Versicherungsunternehmen ab», sagt Arbter.



