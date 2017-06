In Frankreich kommt nun aber wohl wieder ein IPO zustande, denn die Großbank Société Générale bringt ihre Autoleasing-Tochter ALD an die Pariser Börse Euronext. Dort soll das neue Papier ab dem 16. Juni gehandelt werden. Anleger können den neuen Wert in einer Spanne von 14,20 bis 17,40 Euro zeichnen. Am 15. Juni folgt dann der Ausgabepreis. Bis zu 92,9 Millionen Aktien stehen zur Verfügung. Die SocGen hält nach dem IPO aber noch immer mehrheitliche 77 Prozent an ALD. Die Aktie der französischen Großbank, die für Langfristanleger auch als Direktinvestment weiter interessant ist, profitierte von der Abspaltungsankündigung, da reichlich Kapital in die Kasse kommt und damit relevante Bilanz- und Eigenkapital-Kennzahlen deutlich besser werden. Alternativ haben wir noch exklusiv ein Wunschzertifikat emittiert ...

