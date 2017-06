Lieber Leser,

Bayer ist in den vergangenen Handelssitzungen um gut 2 % nach oben geklettert. Die Aktie hat damit Anlauf Richtung neuer Tops genommen. Erst vor wenigen Tagen schaffte Bayer bei 121,50 Euro ein neues 1-Jahres-Hoch. Darauf fehlen aktuell noch 2 %. Charttechniker setzen darauf, dass der Wert mehrere wirksame Unterstützungen hat. So sollte zumindest das Kursniveau von 115 Euro nicht mehr unterschritten werden, wenn keine besonderen Umstände eintreten. In den Bankhäusern ist die ... (Frank Holbaum)

