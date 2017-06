FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.06.2017 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS SHIRE PRICE TARGET TO 6000 (6100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MOTHERCARE TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 130 (100) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS NATIONAL GRID TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 950 (920) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS NATIONAL GRID TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 950 (920) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 980 (920) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2500 (2450) PENCE - JEFFERIES CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 950 (1300) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 700 (800) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS AO WORLD TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 140 (192) PENCE - JEFFERIES CUTS AO WORLD TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 140 (192) PENCE - JEFFERIES CUTS BHP BILLITON TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1250 (1500) PENCE - JEFFERIES CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 450 (500) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 3700 (3800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SOUTH32 TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 170 (225) PENCE - JEFFERIES CUTS VEDANTA TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - TARGET 500 (700) PENCE - LIBERUM RAISES BOOHOO TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 300 (185) PENCE - LIBERUM RAISES VOLEX GROUP PRICE TARGET TO 70 (55) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 1000 (850) PENCE - 'BUY' - MACQUARIE RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 730 (670) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CMC MARKETS TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERF.') - TARGET 145 (125) P. - UBS RESUMES BHP BILLITON WITH 'BUY' - TARGET 1400 PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob