Brandschutzschalter sind laut DIN VDE 0100-420 mit Übergangsfrist bis zum 18.12.2017 vorgeschrieben für Endstromkreise bis 16?A, die sich in Räumen mit erhöhtem Gefährdungspotenzial befinden (Für Details siehe die Fachbeiträge »Schutz gegen thermische Auswirkungen« in »de« 7.2016 und »Brandschutzschalter nun vorgeschrieben« in »de« 4.2016). Demzufolge bieten die Hersteller nun zweipolige Geräte an.

Die verfügbaren AFDD im Überblick

Nachfolgend eine kurze Übersicht in alphabetischer Reihenfolge:

ABB: Der Brandschutzschalter mit integriertem Sicherungsautomat (MCB) von ABB, genannt »S-ARC1« (Bild 1) ist ab April 2017 lieferbar. Das Gerät ist einpolig geschützt und zweipolig schaltend für Bemessungsströme von 6?A bis 20?A in B- oder C-Charakteristik. Zu seinen Merkmalen gehören ein Bemessungsschaltvermögen von 6?kA und ein LED-Indikator, der die Ursache der Auslösung anzeigt. Die Einspeisung kann wahlweise von oben oder von unten erfolgen. Eine einfache Querverdrahtung, zum Beispiel zu einem FI-Schutzschalter, ist im hinteren Klemmenbereich möglich.

Doepke: Der Brandschutzschalter von Doepke (Bild?2) kombiniert drei Funktionen auf 3?TE Breite. Eine FI/LS-Kombination ist mit einem AFDD-Modul gekoppelt. Das Gerät gibt es in Stromstärken von 10?A bis 40?A, mit Leitungsschutz-Charakteristik B oder C, außerdem in einer kurzzeitverzögerten ...

