Paris - Europas Börsen haben sich am Donnerstag überwiegend etwas von den jüngsten Verlusten erholt. Vor möglicherweise marktbewegenden Ereignissen in Europa und den USA scheuten die Anleger aber wie schon zur Wochenmitte eine klare Positionierung. Neben der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) stehen die Parlamentswahlen in Grossbritannien und die Anhörung des gefeuerten FBI-Chefs James Comey vor einem Ausschuss des US-Senats auf der Agenda.

Bis zum späten Vormittag legte der EuroStoxx 50 um 0,40 Prozent zu auf 3563,06 Punkte. Damit legte der Eurozonen-Leitindex nach zwei Verlusttagen den Schalter wieder um. Gleiches galt für den französischen CAC 40 , der 0,33 Prozent auf 5283,05 Zähler gewann. Der britische FTSE 100 trat dagegen mit einem Minus von 0,01 Prozent bei 7478,61 Punkten auf der Stelle.

Die EZB dürfte nach Einschätzung etlicher Bankvolkswirte allenfalls kleine Schritte in ...

