Hamburg (ots) - Hollywood-Star Richard Gere (67) sieht die Entwicklung in den USA mit Sorge und lobt gleichzeitig die politische Führungsriege in Deutschland. "Ich bin sehr froh und dankbar, dass die Deutschen gerade jetzt das Richtige tun - für Stabilität und Moral einstehen", so Gere im Interview mit GALA (Ausgabe 24/17, ab heute im Handel). Ausdrücklich erwähnt er Bundeskanzlerin Angela Merkel, mit der er sich während der Berlinale zum Gespräch traf. "Ich war schon immer begeistert von ihr, aber seit dieser Stunde finde ich sie noch großartiger. Sie ist eine rationale, überaus engagierte Person."



Der bekennende Buddhist Richard Gere engagiert sich seit vielen Jahren vor allem zum Thema Menschenrechte. Den "aktuellen ,Ich zuerst!'-Kurs" in den USA bezeichnet er im GALA-Interview als Rückschritt. "Wir sind heute auf diesem Planeten doch alle eng verbunden. Da ist so etwas wie der Trumpismus ein Höhlenmensch-Denken."



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Theda Harms Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: harms.theda@guj.de www.gala.de