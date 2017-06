shareribs.com - nach dem großen Erfolg mit unserer Empfehlung zu Integra Gold Corp., die Ihnen eine satte Rendite von über 220 Prozent bescheren konnte, möchten wir Ihnen heute ein weiteres äußerst vielversprechendes Goldexplorationsunternehmen vorstellen, bei dem eine kanadische Vermögens-verwaltung (Family Office) namens Gracetree Investments LLC mittlerweile 7,95 Prozent aller Aktien kontrolliert und die Option hält, auf insgesamt 13,35 Prozent zu erhöhen.Wenn sich Profis so massiv engagieren, wird das triftige Gründe haben. In deren Kielwasser können auch Privatinvestoren gutes Geld verdienen, wenn sie früh genug auf die richtigen Aktien stoßen. Wir sind der Sache für Sie auf den Grund gegangen.Beim oben angesprochenen Explorationsunternehmen handelt sich um Comstock Metals Ltd.Vor etwas mehr als einem Jahr übernahm Dr. David A. Terry dort als CEO das Ruder. Er ist gelernter Geologe mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Rohstoffsektor. Dabei spielte er eine bedeutende Rolle bei der Akquisition, Exploration und Entwicklung einer Reihe von Edel- und Basismetallvorkommen in Nord- und Südamerika. Er arbeitete dabei unter anderem mit renommierten Firmen, wie Westmin Resources, Hemlo Gold Mines, Boliden, Cominco und Gold Fields Mining, zusammen.

Den vollständigen Artikel lesen ...