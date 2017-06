...legen fast täglich zu. In der Summe sind die drei größten Internetkonzerne nun 1,6 Bio. $ wert. Das sind fast 60 % mehr als der ganze DAX. Und so gut wie jeder Fonds und sonstiger Anleger ist nicht dabei. Wie lange hält ein solches Spiel in Größenordnungen, die es bislang nie gab? Wir können unser Unbehagen nicht leugnen, wissen aber zugegebenermaßen nicht, wo das Ende liegt. br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily. br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info