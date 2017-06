Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Berlin (pts018/08.06.2017/11:00) - Der AMA Verband für Sensorik und Messtechnik (AMA) kürte am 30. Mai den Gewinner des AMA Innovationspreises 2017 auf der SENSOR+TEST in Nürnberg. In diesem Jahr überzeugte ein Entwicklerteam aus den USA und gewinnt mit einem hochfrequenzbasierten Diesel- und Benzin-Partikelfiltersensor den AMA Innovationspreis 2017. Das Entwicklerteam, bestehend aus Alexander Sappok und Paul Ragaller von der CTS Corporation, Boston Innovation Office, und Leslie Bromberg vom Massachusetts Institute of Technology wurde mit dem AMA Innovationspreis 2017 ausgezeichnet, der mit einem Preisgeld von 10.000 Euro dotiert ist. Die ausgezeichnete Entwicklung, der CTS RF Sensor, ist ein hochfrequenzbasierter Sensor für die direkte Zustandserfassung von Diesel- und Benzin-Partikelfiltern für Emissionskontrollsysteme. Diese Technologie liefert Echtzeitwerte und ermöglicht Rückkopplungsregelungen, die auf dem tatsächlichen Ladezustand von Partikelfiltern und Katalysatoren gemessen mit einem fahrzeugseitigen Sensor basieren, was mit derzeitig verfügbaren Sensoren bislang nicht möglich war. Der Sensor verbindet eine robuste mechanische Lösung mit einer intelligenten und flexiblen Messtechnik für die Datenauswertung. Motor- und Fahrzeugherstellern ermöglicht der CTS RF Sensor die immer strengeren Emissionsgrenzwerte zu erfüllen und gleichzeitig Gesamtkosten und Komplexität zu senken. "In diesem Jahr bewarben sich 41 Teams mit hochkarätigen Entwicklungen um den AMA Innovationspreis. Uns überzeugte die Entwicklung des Gewinnerteams mit einer Lösung zum hochaktuellen Thema Verringerung der Emissionen und Kontrolle des Abgasreinigungssystems. Nicht zuletzt durch die derzeit weltweit geführten Diskussionen lässt sich eine enorme Marktrelevanz für den CTS RF Sensor erahnen", begründet der Juryvorsitzende Professor Andreas Schütze von der Universität des Saarlandes die diesjährige Auswahl. Der Sonderpreis in der Kategorie 'Junges Unternehmen' ging in diesem Jahr an das Team um Jens Karsten Lange von der SLT Sensor- und Lasertechnik GmbH in Wildau und Vertreter der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (Berlin). Gemeinsam entwickelten sie Detektoren zur absoluten Leistungsmessung im Terahertz-Spektralbereich. Der Verband lobt den AMA Innovationspreis seit 17 Jahren aus und veröffentlicht nach der Preisverleihung die Broschüre 'AMA Innovationspreis 2017 - Die Bewerber', mit einem Überblick über alle Einreichungen. Der Aufruf zum AMA Innovationspreis 2018 erfolgt im Oktober 2017. Bewerben können sich Einzelpersonen oder Entwicklerteams aus Firmen und Instituten aus dem In- und Ausland. Zur Broschüre mit den Einreichungen 2017: http://www.ama-sensorik.de/wissenschaft/ama-innovationspreis/die-bewerber-2017 (Ende) Aussender: AMA Verband für Sensorik und Messtechnik e.V. Ansprechpartner: Pascale Taube Tel.: +49 30 2219 0362 20 E-Mail: taube@ama-sensorik.de Website: www.ama-sensorik.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170608018

June 08, 2017 05:00 ET (09:00 GMT)