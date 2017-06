Steckborn - Die Apothekengruppe Zur Rose konkretisiert ihre Pläne für den Gang an die Schweizer Börse. Dieser soll mit einer Kapitalerhöhung verbunden werden und noch im laufenden Jahr stattfinden. Mit den Mitteln aus dem Börsengang will die Gesellschaft ihre Wachstumspläne finanzieren. In Deutschland werden bereits konkrete Übernahmegespräche geführt.

Beim Börsengang werde eine Mittelaufnahme von mindestens 200 Mio CHF durch eine Kapitalerhöhung angestrebt, teilt die Gesellschaft am Donnerstag mit. Bei Ausübung der Greenshoe Option sollen der Gruppe laut den Angaben weitere Mittel von bis zu rund 30 Mio CHF zufliessen

Wie schon bekannt war, findet am 19. Juni 2017 eine ausserordentliche Generalversammlung statt, an der die Voraussetzungen für den Börsengang geschaffen werden sollen. Konkret wird über die Schaffung des genehmigten Kapitals für den Börsengang sowie über die für eine Kotierung notwendige Statutenrevision entschieden.

Mit dem Geld aus dem Börsengang will die Gesellschaft die im kommenden Dezember fällig werdende Unternehmensanleihe (50 Mio CHF) refinanzieren. Vor allem aber will sie damit den Ausbau der Marktführerschaft in Deutschland sowie die internationale Expansion in bestehende und neue Märkte finanzieren. Ein Thema seien dabei auch Akquisitionen.

Übernahme in Deutschland angepeilt

In Deutschland führt die Gesellschaft derzeit konkrete Übernahmegespräche. Es sei mit dem Eigentümer einer auf rezeptfreie Medikamente fokussierten Versandapotheke eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet worden, ...

