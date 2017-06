Audi hofft nach dem Ende des Streits mit seinen Vertragshändlern in China auf bessere Zeiten. Der Friedensschluss lasse das Unternehmen positiv in die kommenden Monate blicken, teilte die VW-Tochter am Donnerstag mit. "Bereits die letzten Mai-Tage haben gezeigt, dass wir eine zügige Erholung der Verkäufe in China sehen werden und rasch zu alter...

