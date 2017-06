FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care will seine Wettbewerbsfähigkeit mit einem neuen weltweiten Effizienzprogramm stärken. Auf dem Kapitalmarkttag in Frankfurt kündigte der Vorstand an, mit dem Programm bis 2020 nachhaltige Effizienzgewinne von jährlich 100 bis 200 Millionen Euro erzielen zu wollen. Das Programm solle im nächsten Jahr starten.

Angesichts steigender Patientenzahlen und veränderter Gesundheitssysteme setze Fresenius Medical Care verstärkt auf eine ganzheitliche Behandlung mit qualitätsorientierter Vergütung statt auf einzelne Produkte und Dienstleistungen.

Vor den Teilnehmern des Kapitalmarkttags bestätigte der Vorstand die langfristigen Konzernziele, die für 2020 einen Umsatz von 24 Milliarden Euro vorsehen - das wären rund 10 Prozent Wachstum pro Jahr. Das Konzernergebnis soll in diesem Zeitraum jährlich im hoch einstelligen Prozentbereich steigen.

Vorrangig soll das Wachstum vom Kerngeschäft mit Produkten und Dienstleistungen rund um die Dialyse getragen werden. Der Ausbau des Versorgungsmanagements mit ergänzenden medizinischen Leistungen, das aktuell 16 Prozent zum Konzernumsatz beiträgt, soll den Umsatz dieses Bereichs bis 2020 jährlich im Schnitt um mehr als 15 Prozent pro Jahr beflügeln.

June 08, 2017

