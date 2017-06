Bad Marienberg - Die Beate Uhse Aktiengesellschaft (ISIN DE0007551400/ WKN 755140) gibt bekannt, dass Cornelis Vlasblom, Chief Financial Officer (CFO) der Beate Uhse Aktiengesellschaft, zum 08.06.2017 als Vorstand abberufen wird, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...