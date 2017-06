Frankfurt - Auf der Stelle tretende Aktienmärkte und die Feiertagssaison machen sich laut Händler im Geschäft mit aktiv verwalteten Fonds bemerkbar, so die Deutsche Börse AG."Es fehlen die Impulse", urteile Matthias Präger von der Baader Bank. Das habe vermutlich auch mit der Parlamentswahl am heutigen Donnerstag in Großbritannien zu tun." Aktuell gehe der Markt zwar von einer deutlichen Mehrheit der regierenden konservativen Partei aus. Dennoch habe die Labour Partei an Boden gut gemacht. Zudem zeige der Blick in die jüngste Vergangenheit, dass sich Wahlforscher durchaus irren könnten.

