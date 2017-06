Nachdem der Konzern bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr in die Gewinnzone zurückgekehrt war, strebt er nun bei Umsatz und vor allem beim Ergebnis auch durch Zukäufe ein deutliches Wachstum an. So soll unter anderem der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 250 bis 300 Millionen Euro verbessert werden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...