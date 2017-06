Unternehmen gibt allgemeine Verfügbarkeit von Support für Datenbanken von IBM DB2, Microsoft SQL Server und SAPs ASE, IQ, SQL Anywhere und Advantage Server bekannt

Rimini Street Inc., der weltweit führende Anbieter von unabhängigen Supportleistungen für Unternehmenssoftware für Oracle- und SAP-Produkte, hat heute die allgemeine Verfügbarkeit von Support für sechs neue Datenbankplattformen bekanntgegeben: IBM DB2, Microsoft SQL Server sowie SAP ASE, SAP IQ, SAP SQL Anywhere und SAP Advantage Server (zusammen die ehemalige SAP-Sybase-Gruppe von Datenbankprodukten). Zum Service von Rimini Street gehört Support für zugehörige Händlerkomponenten wie IBM DB2 Tools für Linux, UNIX und Windows, Microsoft SQL Server Management Studio sowie SAP Replication Server. Das Unternehmen bietet bereits Service für diese Produkte an.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170608005552/de/

Rimini Street Expands Technology Platform Coverage to Include Support Services for IBM, Microsoft and SAP (Sybase) Databases (Photo: Business Wire)

Nachgewiesene Erfolgsbilanz von erfolgreichem Datenbanksupport

Rimini Street bietet inzwischen Support für Hunderte von Datenbankkunden und Tausende von Instanzen weltweit an. Das Unternehmen betreut Kunden mit Datenbank-Architekturen von einzelnen Instanzen bis hin zu großen, komplexen Umgebungen mit Tausenden von Datenbank-Instanzen. Das Supportmodell für IBM, Microsoft und die zusätzlichen SAP-Datenbanken umfasst die gleichen innovativen Supportprogrammbestandteile, die Rimini Street für Lizenzinhaber von Oracle- und SAP-HANA-Datenbanken bereitstellt alle werden im Vergleich zu den aktuellen jährlichen Gebühren für Händlersupport für 50 Prozent weniger angeboten.

Die Supportdienste von Rimini Street für alle Datenbankplattformen umfassen:

Produkt-Supportdienste zur Diagnose und Lösung von Problemen, Bereitstellung von Konfigurationshilfe und von sonstigem technischem Support durch Ingenieure mit durchschnittlich 15 Jahren Erfahrung.

Datenbank-Gesundheitscheck-Services zur proaktiven Bewertung der Gesundheit der Datenbank und aktive, plattform- und versionsübergreifende Betreuung.

Erweiterte technische Dienste zur Ermittlung und Behandlung potentieller Schwierigkeiten zwischen der Datenbank eines Kunden und zahlreichen miteinander vernetzten Komponenten.

Globale Sicherheits-Services, mit denen Kunden Daten proaktiv schützen und erkannte Schwachstellen beseitigen können.

Tuningservice für die Leistung der Datenbank, damit die Datenbank des Kunden immer hocheffizient arbeitet.

"Die Entscheidung für den Support von Rimini Street für SAP-Systemanwendungen mit unserer Microsoft-SQL-Server-Datenbank inklusive Basisverwaltung, Wartung individueller Anpassungen und Upgrade-Flexibilität war die richtige Wahl für uns", sagte Marcos Adam, CIO von Rodobens, einer Gruppe brasilianischer Unternehmen, die mit einem einzigen Geschäftsmodell mit starken Synergien und starker Präsenz für Lösungen in den Bereichen Automobile, Finanzdienstleistungen, Immobilien und Unternehmenskommunikation arbeitet. "Unsere Unternehmenssoftware-Produkte sind belastbar und sehr stabil und werden unsere Geschäftsanforderungen auch in absehbarer Zukunft erfüllen. Mit Rimini Street bekommen wir ein äußerst reaktionsfähiges, integriertes Serviceangebot von einem einzigen Anbieter. Wir profitieren außerdem von signifikanten Einsparungen im Vergleich zu dem, was wir beim Softwarehändler ausgeben."

"Laut Gartner Research sind Oracle, Microsoft, IBM und SAP nach Marktanteil die vier führenden Datenbank-Softwarehändler. Sie repräsentieren insgesamt fast 83 des globalen Datenbank-Marktes.1 Die Aufnahme dieser sechs zusätzlichen Datenbankprodukte von IBM, Microsoft und SAP in unser wachsendes Portfolio unterstützter Unternehmenssoftware-Produkte schafft für noch mehr Lizenzinhaber von Unternehmenssoftware die Möglichkeit, den preisgekrönten Support von Rimini Street zu nutzen, um ein stabileres, auf sie angepasstes und reaktionsfähigeres Supportmodell zu erhalten und beträchtliche Gelder freizusetzen, die wieder in strategische Wachstumsinitiativen geleitet werden können", sagte Seth Ravin, CEO von Rimini Street. "Mit der heutigen Ankündigung wird die Umsetzung unseres Plans, unser Portfolio für Produktabdeckung auszuweiten, unsere Servicekapazitäten zu erweitern und unsere Servicepräsenz bei den Kunden zu erhöhen, weitergeführt."

Über Rimini Street Inc.

Rimini Street ist der weltweit führende Anbieter von unabhängigen Support-Dienstleistungen für Unternehmenssoftware. Das Unternehmen setzt durch sein innovatives und preisgekröntes Programm seit 2005 neue Maßstäbe für Support-Dienstleistungen und ermöglicht Oracle-, SAP-, IBM- und Microsoft-Lizenznehmern und anderen Händlern von Unternehmenssoftware Einsparungen von bis zu 90 Prozent ihrer gesamten Supportkosten. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Nahezu 1.300 globale Fortune 500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen haben sich für Rimini Street als unabhängigen Support-Anbieter ihres Vertrauens entschieden. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn.

1 Anmerkung Gartner Research: "Market Share Analysis: DBMS, Worldwide, 2016" ("Analyse Marktanteil: DBMS, Weltweit, 2016")

