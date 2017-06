In über 85 Jahren ihres Bestehens erarbeitetet sich SEW-Eurodrive einen hervorragenden Ruf als Hersteller zuverlässiger, energieeffizienter und langlebiger Getriebemotoren. Seit Jahrzehnten ist das Bruchsaler Unternehmen als Anbieter von Komponenten für die Antriebsautomatisierung bekannt und seit Jahren für seine Maxolution-Systemlösungen. Auf Basis des kürzlich vorgestellten Automatisierungsbaukastens Movi-C fertigt SEW-Eurodrive auch komplette Lösungen für die Maschinenautomatisierung. Der Baukasten umfasst das gesamte, erforderliche Produktspektrum: Ausgehend von Hardware - Getriebemotoren, Frequenzumrichter, Steuerungstechnik - über die Software - Module, die für die Integration der Antriebe in die Maschine sorgen, Bedienoberfläche, Visualisierung - bis zur Kommunikation über offene Feldbussysteme zur Anbindung weiterer Komponenten. Movi-C ermöglicht ein bequemes Engineering und eine komfortable Inbetriebnahme und Bedienung, was am Beispiel einer Verpackungsmaschine im folgenden dargestellt wird.

Antriebs- und Automatisierungstechnik

Die Firma 3SL Pactec beschäftigt sich mit der Entwicklung und Herstellung von Kartonier- und End-of-Line-Verpackungstechnik, die anspruchsvollsten Kundenanforderungen gerecht wird. Das Produktionsprogramm des Allgäuer Unternehmens umfasst den gesamten Sekundärverpackungsbereich, bis hin zu Robotik-basierenden Endverpackungsmaschinen. Als Lieferant von Gesamtlösungen integriert das Unternehmen Primär-, Sekundär- und Endverpackungstechnik zu kompletten Verpackungslinien für den weltweiten Nahrungsmittel- und Gebrauchsgütermarkt. Dabei ist SEW-Eurodrive ein bevorzugter Partner für die komplette Antriebsautomatisierung.

Eine integrierte Verpackungslösung von 3SL Pactec für Produkte aus den Bereichen Food und Non-Food ist die Verpackungsmaschine FMC 250. Dieser vollautomatische, servogesteuerte Toploadkartonierer wurde für anspruchsvolle Kunden der Konsumgüterindustrie konzipiert. Er stellt eine flexible Lösung dar, um 250 Produkte pro Minute in Faltschachteln, Umverpackungen oder Displaykartons zu verpacken, zum Beispiel Schokoladensticks, Lebkuchen und Non-Food-Produkte. SEW-Eurodrive stattete die gesamte Maschine mit Komponenten aus dem Automatisierungsbaukasten Movi-C aus. Je nach Antriebsaufgabe - ob hochdynamische Servoachse oder Fördertechnikachse - wurden unterschiedliche Getriebemotoren verbaut: Synchronmotoren mit Drehgeber, Asynchronmotoren geberlos und mechatronische Antriebseinheiten Movigear, ebenfalls geberlos. Sie alle werden angesteuert durch die vielseitigen Applikationsumrichter der Gerätefamilie Movi-Drive modular. Sie ist Bestandteil des neuen Automatisierungsbaukastens Movi-C von SEW-Eurodrive. Insgesamt zehn Doppelachsen sind - platzsparend und leicht zugänglich - auf dem Dach der Verpackungsmaschine untergebracht. Die gesamte Maschine benötigt also keinen separaten Schaltschrank und lässt sich gut im Container transportieren.

SEW-Eurodrive hat in enger Zusammenarbeit mit 3SL Pactec mit dem Movi-C- Controller Power die komplette Automatisierung der Verpackungsmaschine durchgeführt. Dazu gehört das Abfragen und verarbeiten der I/O-Schnittstellen, die Steuerung und Überwachung aller Synchron- und Asynchronachsen sowie die Ablaufsteuerung und Visualisierung der Gesamtmaschine, basierend auf Pack-ML (Packaging Machine Language) nach dem OMAG Standard Norm S88. ...

