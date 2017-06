Anleger zeigen sich vor dem EZB-Entscheid am Donnerstag in guter Stimmung. Der DAX klettert wieder über die 12.700-Punkte-Marke, womit sich der Blick nun nach oben richtet. Die Anhörung des ehemaligen FBI-Chefs James Comey und die Wahl in Großbritannien scheinen ebenfalls kaum zu belasten.

