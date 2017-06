Frankfurt - Rechtzeitig zum in Skandinavien wichtigen Mittsommerfest (in Norwegen Sankt Hans, am 23. Juni) kommen aus Norwegen erfreuliche Konjunkturdaten, so die Analysten der Helaba.So habe das BIP-Wachstum im ersten Quartal 2017 gegenüber dem Vorjahr den höchsten Wert seit sechs Quartalen ausgewiesen, getragen vom Konsum und den Investitionen der Festland-Wirtschaft. Dagegen habe der Außenhandel aufgrund lebhafter Importtätigkeit gebremst und auch die Offshore-Aktivitäten hätten das Wachstum belastet. Hier hätten sich die noch immer niedrigen Ölpreisnotierungen bemerkbar gemacht. Die Ölinvestitionen dürften 2017 zwar abermals unter dem Vorjahreswert liegen, allerdings würden die Planungen langsam nach oben korrigiert.

